Meteoroloji saat verip uyardı! Adeta gök delinecek: Herkes önlemini alsın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, bu akşam saatlerine kadar özellikle kuzey ve batı ilçelerde Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

VALİLİKTEN UYARI

Ankara Valiliği, bugün kentte etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bugün akşam saatlerine kadar kuzey ve batı ilçeleri ağırlıklı olmak üzere Ankara il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Gök gürültülü sağanağın saat 13.40 ile 19.00 arasında etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre;



Ankara İl Genelinde Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat❗️



Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. pic.twitter.com/I5bNhhZM0q — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) May 26, 2025

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre: Ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ve Samsun çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz (Sinop hariç), İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir ve Çankırı’da yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Trakya ve Kıyı Ege’de sıcaklık hissedilir şekilde düşecek, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

RÜZGAR: Genellikle güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz (Sinop hariç), İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir ve Çankırı’da yağışların yer yer kuvvetli olması nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor, dikkatli olunmalı.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı nedeniyle olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğuda yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Bölgenin doğusunda toz taşınımı öngörülüyor.

• BALIKESİR °C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar sabah saatlerinde yer yer kuvvetli.

• EDİRNE °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

• İSTANBUL °C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar sabah saatlerinde yer yer kuvvetli.

• KIRKLARELİ °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İzmir, Manisa ve Kütahya’da yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar güney ve güneybatıdan kuvvetli, kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

• A.KARAHİSAR °C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

• DENİZLİ °C, 30°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

• İZMİR °C, 23°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar sabah saatlerinde yer yer kuvvetli.

• MUĞLA °C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde rüzgar güney ve güneybatıdan kuvvetli, kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek. Bölge genelinde toz taşınımı öngörülüyor.

• ADANA °C, 33°C: Parçalı ve çok bulutlu.

• ANTALYA °C, 31°C: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerde sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

• HATAY °C, 33°C: Parçalı ve çok bulutlu.

• ISPARTA °C, 26°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde (Sivas hariç) yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Eskişehir ve Çankırı’da yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar güney ve güneybatıdan kuvvetli, kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

• ANKARA °C, 29°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

• ESKİŞEHİR °C, 26°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde yer yer kuvvetli.

• KONYA °C, 32°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

• NEVŞEHİR °C, 30°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sinop hariç yağışlar yer yer kuvvetli olacak. İç kesimlerde rüzgar güney ve güneybatıdan kuvvetli, kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

• BOLU °C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli.

• KASTAMONU °C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli.

• SİNOP °C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

• ZONGULDAK °C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ve Samsun çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

• AMASYA °C, 36°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

• RİZE °C, 26°C: Parçalı ve çok bulutlu.

• SAMSUN °C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

• TRABZON °C, 26°C: Parçalı ve çok bulutlu.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinde yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Batı kesimlerinde toz taşınımı öngörülüyor.

• ERZURUM °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu.

• KARS °C, 24°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu.

• MALATYA °C, 35°C: Parçalı ve az bulutlu.

• VAN °C, 23°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı öngörülüyor.

• DİYARBAKIR °C, 37°C: Parçalı ve az bulutlu.

• GAZİANTEP °C, 36°C: Parçalı ve az bulutlu.

• MARDİN °C, 33°C: Parçalı ve az bulutlu.

• SİİRT °C, 35°C: Parçalı ve az bulutlu.

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, doğusu doğu ve kuzeydoğudan, akşamdan itibaren geneli batı ve güneybatıdan 4-6, doğusu akşam 7; Doğu Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3-5, akşam batısı ve gece geneli kuzeybatıdan, doğusunun açıkları doğu ve güneydoğudan 5-7 kuvvetinde. Dalga: 1,0-2,0 m, yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusu ve gece geneli güneybatıdan 3-5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5-1,5 m, yer yer 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege’de batı ve kuzeybatıdan, sabah kuzeyi kuzeydoğudan, gece güneybatıdan 3-5, sabah ve öğle saatlerinde güneyi 6; Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan 5-7, sabah 4-6 kuvvetinde. Dalga: 1,5-2,5 m, yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, sabah kuzeydoğudan 3-5, doğusu sabah güneydoğudan 4-6, batısı öğleden itibaren kuzeybatıdan 7; Doğu Akdeniz’de güneyli yönlerden, sabah kuzeydoğudan 3-5 kuvvetinde. Dalga: 1,0-2,0 m, batısı yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2-4 kuvvetinde. Dalga: 0,25-0,5 m. Görüş: İyi.