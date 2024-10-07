Meteoroloji sağanak yağmurun vuracağı illeri açıkladı! Haberi okumadan dışarı çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 Ekim için hava durumu raporunu açıkladı.
Rapora göre, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Kütahya, Manisa, Çankırı, Eskişehir, Bolu, Düzce, Kastamonu, Samsun ve Trabzon'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Ayrıca, kuzey bölgelerde yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
MGM'nin son değerlendirmelerine göre, ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Manisa, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava öngörülüyor.
Batı Karadeniz ile Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava Sıcaklığı: Kuzey bölgelerde yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor.
Rüzgar: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden, kuzeybatı kesimlerde ise kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Uyarılar:
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Batı Karadeniz ile Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Bölgelerde Hava Durumu:
Marmara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.
Edirne: Parçalı bulutlu, 25°C
İstanbul Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 24°C
Kırklareli: Parçalı bulutlu, 24°C
Kocaeli: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli yağışlı, 25°C
Ege: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu. Manisa ve Kütahya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 30°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 22°C
Az bulutlu
KARS °C, 22°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 22°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık