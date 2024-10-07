Meteoroloji sağanak yağmurun vuracağı illeri açıkladı! Haberi okumadan dışarı çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 Ekim için hava durumu raporunu açıkladı.

Rapora göre, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Kütahya, Manisa, Çankırı, Eskişehir, Bolu, Düzce, Kastamonu, Samsun ve Trabzon'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Ayrıca, kuzey bölgelerde yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

MGM'nin son değerlendirmelerine göre, ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Manisa, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava öngörülüyor.

Batı Karadeniz ile Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava Sıcaklığı: Kuzey bölgelerde yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Rüzgar: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden, kuzeybatı kesimlerde ise kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Uyarılar:

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Batı Karadeniz ile Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bölgelerde Hava Durumu:

Marmara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Edirne: Parçalı bulutlu, 25°C

İstanbul Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 24°C

Kırklareli: Parçalı bulutlu, 24°C

Kocaeli: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli yağışlı, 25°C

Ege: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu. Manisa ve Kütahya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 30°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C

Az bulutlu

KARS °C, 22°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 22°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık