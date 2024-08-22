Meteoroloji sıcaklığın artışa geçeceği bölgeyi açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurtta havanın nasıl olacağı belli oldu.

Son tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya ve Samsun’un doğusu, Osmaniye'nin batısı, Hatay'ın batı ilçeleri, Ordu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

TRAKYA'DA SICAKLIKLAR ARTIYOR

Meteoloji’nin tahminlerine göre, hava sıcaklıklarının İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, Trakya'da ise 4 ila 6 derece artacağı vurgulandı.

Diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı ifade edildi.