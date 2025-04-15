Meteoroloji son kez uyardı: Lapa lapa kar yağacak! Perşembe günü bitiyor... (15 Nisan 2025)

Türkiye genelinde sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Ancak doğu bölgelerde yağışlar devam edecek. Doğu'nun pek çok ilinde kar yağışı etkisini gösterecek. Özellikle Hakkari'de kar yağışlarının çok kuvvetli olacağı aktarıldı. Perşembe gününden itibaren yurdumuza Afrika üzerinden sıcak sistemin girmesiyle soğuk hava yurdu terk edecek. Termometreler Perşembe günü Güney Doğu Anadolu bölgesinden başlayarak 25’i görecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde, ülkemizin doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Tokat, Şırnak ve Iğdır çevrelerinin yağmurlu, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği belirtildi. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artmaya devam edecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların; sabah saatlerinde Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esecek.

ZİRAİ DONA DİKKAT!

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı bulutlu

SAKARYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 21°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

KARABÜK °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneybatısı ile Iğdır çevrelerinin yağmurlu, kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

VAN °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu