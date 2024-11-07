Meteoroloji son tahminlerini paylaştı: Bugün hava durumu nasıl olacak?

Geçen hafta Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının gelmesi ile ülke genelinde sıcaklıklarda 5 derece düşüş görüldü. Ancak bugün Meteoroloji tarafından gelen verilerde 2 ila 4 derece sıcaklıkların artacağı belirtilirken, yurdumuz genelinde herhangi bir yağışın bugün görülmeyeceği bekleniyor.

MGM’DEN SİS AÇIKLAMASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son yapılan hava durumu tahminlerini açıkladı. MGM de yer alan bilgilere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis hadisesinin yaşanacağı da belirtildi.

SICAKLIKLAR 2 İLA 4 DERECE ARTIYOR

Mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, yurt genelinde 2 ila 4 derece artması ön görülüyor. Genellikle rüzgarın kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği aktarıldı.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği belirtildi. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği de aktarıldı.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği aktarıldı. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi yaşanacak.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.