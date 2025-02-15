Meteoroloji tarih verdi: Antarktika’nın sert soğukları Türkiye’nin üzerine kabus gibi çökecek! Kucak kucak kar yağacak... (15 Şubat 2025)

Yurdumuza bu sefer Antarktika kökenli sert soğuk ve karlı sistem girecek.19-25 Şubat arasında beklenen sistem etkisinin ise yoğun olacağı tahmin ediliyor. Sistemin şu an için en etkili olacağı yer ya Marmara ya da Karadeniz olacak. Meteoroloji ise verilerinde Çarşamba günü için pek çok ilde kar yağışı beklendiğini açıkladı.

BUGÜN SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde, ,ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Karadeniz Kıyıları ile Bursa, Manisa, Denizli, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Hava sıcaklığının, iç kesimlerde ve Karadeniz kıyılarının 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı aktarıldı. Rüzgârın, genellikle güneyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında kuzeylı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediyor.

BUZLANMA VE DON OLAYINA DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden vatandaşları Meteoroloji bugün için uyardı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ ASIL SİSTEM GELİYOR

Antarktika üzerinden sert soğuk ve karlı sistem yurdu çepeçevre saracak. 19-25 Şubat arasında beklenen yağışların pek çok ilde etkisinin yoğun olacağı tahmin ediliyor. Gelecek yeni sistemin merkezi ise Marmara mı Karadeniz mi olacağı henüz bilinmiyor. Ancak Meteoroloji’nin uzun vadeli hava tahmininde kar yağışının Çarşamba günü yurda giriş yapacağı aktarıldı.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Bursa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyıları ile Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 14°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 17°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 9°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu