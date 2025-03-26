Meteoroloji tarih vererek açıkladı! Adeta gök delinecek… Pek çok şehirde şakır şakır yağmur yağacak

Cuma gününden itibaren ülkemiz yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek. Yağışların, Arife ve Ramazan Bayramı’nın ilk günü etkili şekilde çok kuvvetli sağanak şeklinde olacağı belirtildi. Meteoroloji bugün için ise Artvin ve Ardahan çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağış görüleceğini aktardı.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı olacak. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 3-6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
ÇIĞ TEHLİKESİ
Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
ÇOK KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR
Cuma günü batı bölgelerinden giriş yapacak olan yeni yağışlı sistem, ülkeyi etkisi altına alacak. Meteoroloji; Cuma, Cumartesi ve Pazar günü özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve batı bölgelerde çok kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden vatandaşları Arife günü ve Ramazan Bayramı’nın ilk günü için uyardı. Gök gürültüsü de sağanak yağışla etkili olacak.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARABÜK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ARTVİN °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
KARS °C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu