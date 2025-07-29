Meteoroloji tarih vererek uyardı: Balkanlar çok şiddetli geliyor! Bir anda sert düşecek…

Çarşamba gününden itibaren Balkanlar devreye giriyor. Marmara’dan başlayarak 6 ila 8 derece arasında sert bir sıcaklık düşüşü yaşanacak. Poyraz ile beraber yerel yağmurlarında etkili olacağı belirtiyor. İstanbul’da da yerel yağmurların bazı ilçelerde görülebilecek. Bugün ise sıcaklık ülke genelinde etkili olmaya devam edecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için yapılan tahminlerde; yurdun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği aktarıldı.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ BALKANLAR GELİYOR

Afrika sıcakları yerini Çarşamba gününden itibaren Balkanlara devredecek. Poyrazın devreye girmesiyle başta Marmara bölgesinden olmak üzere sıcaklıklarda 6 ila 8 derecelik bir düşüşün yaşanması tahmin ediliyor. Yerel yağmurlarında bu sistemde etkili olması bekleniyor. İstanbul’da da yerel yağmurların bazı ilçelerde görülebileceği aktarılıyor.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya'nın batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 42°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 45°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 43°C

Az bulutlu ve açık