Meteoroloji tarih vererek uyardı: Balkanlardan yola çıktı, geliyor! Bir kavrulacağız, bir de serinleyeceğiz…

Afrika bunaltmaya devam edecek. Ülke genelinde kavurucu sıcaklar bugün ve yarın en şiddetli zamanını yaşayacak. Ancak Pazar günü Balkanlar üzerinden yeni serin hava gelecek. Poyraz ile beraber serinleyeceğiz. Balkanların gelmesiyle sıcaklıkta 7 ila 10 derece arasında bir düşüş yaşanması bekleniyor. Hatta sağanak geçişleri de olacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için yaptığı hava tahmin raporunda, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği aktarıldı. Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgarın eseceği belirtildi.

BUGÜN VE YARIN KAVRULACAĞIZ

Afrika kökenli sıcak hava sistemi asıl etkisini bugün ve yarın gösterecek. Öyle ki İzmir’de termometreler 42 dereceleri gösterecek. İstanbul’da ise 34 dereceleri aşacak. Sıcak çarpması ve orman yangınları konusunda vatandaşlar ise uzmanlar tarafından uyarılıyor.

BALKANLAR GELİYOR, SERİNLEYECEĞİZ

Sıcak havalara Pazar günü elveda edeceğiz. Meteoroloji tahminlerine göre; Balkanlar üzerinden gelecek yeni sistemde sıcaklıklar 7 ila 10 derece birden düşecek. Yeni sistemde hem yağmur hem de poyrazın etkili olacağı aktarıldı.

Bugün için bölgelere göre hava durumu;

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık