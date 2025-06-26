Meteoroloji tarih vererek uyardı: Balkanlardan yola çıktı, geliyor! Bir kavrulacağız, bir de serinleyeceğiz…

Afrika bunaltmaya devam edecek. Ülke genelinde kavurucu sıcaklar bugün ve yarın en şiddetli zamanını yaşayacak. Ancak Pazar günü Balkanlar üzerinden yeni serin hava gelecek. Poyraz ile beraber serinleyeceğiz. Balkanların gelmesiyle sıcaklıkta 7 ila 10 derece arasında bir düşüş yaşanması bekleniyor. Hatta sağanak geçişleri de olacak.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için yaptığı hava tahmin raporunda, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği aktarıldı. Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgarın eseceği belirtildi.
BUGÜN VE YARIN KAVRULACAĞIZ
Afrika kökenli sıcak hava sistemi asıl etkisini bugün ve yarın gösterecek. Öyle ki İzmir’de termometreler 42 dereceleri gösterecek. İstanbul’da ise 34 dereceleri aşacak. Sıcak çarpması ve orman yangınları konusunda vatandaşlar ise uzmanlar tarafından uyarılıyor.
BALKANLAR GELİYOR, SERİNLEYECEĞİZ
Sıcak havalara Pazar günü elveda edeceğiz. Meteoroloji tahminlerine göre; Balkanlar üzerinden gelecek yeni sistemde sıcaklıklar 7 ila 10 derece birden düşecek. Yeni sistemde hem yağmur hem de poyrazın etkili olacağı aktarıldı.
Bugün için bölgelere göre hava durumu;
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
RİZE °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık