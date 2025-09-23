Meteoroloji tarih vererek uyardı: Çok kuvvetli geliyor! Sıcaklıklar bir anda düşecek...

Bugün ve yarın ülke genelinde herhangi bir yağışlı hava beklenmiyor. Ancak perşembe gününden itibaren yeni soğuk hava sistemi ile kuzey kesimler yeni yağışlı havanın etkisine girecek. Sıcaklıklarda 5 ila 6 derece birden düşüş yaşanacak.
BUGÜN YAĞIŞ YOK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için yapılan tahminlerde; ülkemiz genelinde yağış hadisesi görülmeyecek. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği aktarıldı.
KUZEYLİ YÖNLERDEN HAFİF ESECEK
Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, Akdeniz ile batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
YAĞIŞLAR GERİ GELİYOR
Yeni soğuk hava sistemi kuzey bölgelerden giriş yaparak cuma ve hafta sonu etkisini artıracak. Meteoroloji’nin 5 günlük tahminine göre; Karadeniz’in tamamında Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Cuma günü Marmara bölgesinde yağışların olacağı belirtiliyor.
Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık