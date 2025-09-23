Meteoroloji tarih vererek uyardı: Çok kuvvetli geliyor! Sıcaklıklar bir anda düşecek...

Bugün ve yarın ülke genelinde herhangi bir yağışlı hava beklenmiyor. Ancak perşembe gününden itibaren yeni soğuk hava sistemi ile kuzey kesimler yeni yağışlı havanın etkisine girecek. Sıcaklıklarda 5 ila 6 derece birden düşüş yaşanacak.

BUGÜN YAĞIŞ YOK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için yapılan tahminlerde; ülkemiz genelinde yağış hadisesi görülmeyecek. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği aktarıldı.

KUZEYLİ YÖNLERDEN HAFİF ESECEK

Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, Akdeniz ile batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR GERİ GELİYOR

Yeni soğuk hava sistemi kuzey bölgelerden giriş yaparak cuma ve hafta sonu etkisini artıracak. Meteoroloji’nin 5 günlük tahminine göre; Karadeniz’in tamamında Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Cuma günü Marmara bölgesinde yağışların olacağı belirtiliyor.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 29°C

Az bulutlu ve açık