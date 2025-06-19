Meteoroloji tarih vererek uyardı: Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor! Bir kavrulacağız bir de serinleyeceğiz…

Cuma günü ülkemize giriş yapacak olan Afrika kökenli sistem sıcaklıkları 40 derecelerin üstüne getirmesi bekleniyor. Ancak sistem hafta sonu Balkanlara kendini bırakacak. Balkanlardan gelen sistem ile sıcaklıkların 10 derece birden düşmesi bekleniyor. Meteoroloji ise yeni 4 günlük hava tahmininde ağırlıklı olarak hafta sonu için pek çok bölgeye sağanak yağış uyarısı verdi.
TRABZON VE RİZE’DE BUGÜN İÇİN YAĞIŞ VAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için yapılan tahminlerde, ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçecek.
Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
CUMA AFRİKA, HAFTA SONU BALKANLAR VURACAK
Meteoroloji ayrıca Cuma günü Afrika üzerinden giriş yapacak yeni sistemi açıkladı. Ancak bu sistemin hafta sonu etkisini kaybederek yerini Balkanlara bırakması bekleniyor. Bu noktada İstanbul’da 34 dereceleri görecek olan sıcaklıklar bir anda hafta sonu 25-26 derecelere kadar düşecek. Özellikle hafta sonu pek çok bölgede ise çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Bölgelere göre bugün için hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
RİZE °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık