Meteoroloji tarih vererek uyardı. Doğal afet kapıda... Günlerce sürecek, dışarı çıkmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi genelinde önümüzdeki günlerde etkili olacak sıcak hava dalgasına karşı uyarıda bulundu.

6 İLA 9 DERECE BİRDEN ...

Yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; bölgemizde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, 24 Haziran 2025 Salı gününden itibaren artarak mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkması bekleniyor" denildi.

Açıklamada, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanlarda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

UZMANI DA UYARDI: SICAK HAVA DA BİR DOĞAL AFETTİR

Prof. Dr. Orhan Şen de hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Şen, açıklamasında "Bu direkt sizin yaşamınızı tehdit ediyor. Dışarı çıkmayın. Bu ciddi bir durum. Unutmayın aşırı sıcak hava da bir doğal afettir" dedi.

Yaz mevsiminin en sıcak haftalarından birini yaşayacağız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aşırı sıcak hava dalgasının yarın başlayıp pazar günü saat 16.00'a kadar etkili olacağını ve daha çok batı illerinde etkili olacağını duyurdu.

Meteoroloji'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının 24 Haziran 2025 Salı gününden itibaren artarak, başta batı kesimler olmak üzere, ülke genelinde mevsim normallerinin 6 ilâ 9 derece üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir.

Bazı il merkezlerimizde; 24 Haziran ilâ 29 Haziran 2025 tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere (°C) kadar yükseleceği tahmin edilmektedir.

Ankara : 34

İstanbul : 35

İzmir : 39

Konya : 33

Edirne : 39

Bursa : 39

Aydın : 44

Muğla : 40

Antalya : 38

Adana : 38

Diyarbakır : 41

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.