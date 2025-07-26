Meteoroloji tarih vererek uyardı! İkisi de çok kuvvetli vuracak… 2. dalga geliyor!

Afrika ve Basra sıcaklarının 2. dalgası geliyor. Meteoroloji pazartesi ve salı günü havanın çok sıcak olacağının altını çizdi. Bugün ise Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği aktarıldı. Sıcaklık Güney Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgesinde bunaltmayı sürdürecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için yapılan tahminlere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği belirtildi.

2. DALGA SICAKLIKLAR GELİYOR

Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların pazartesi ve salı günü etkisini artırması bekleniyor. Afrika ve Basra’nın 2. dalga sıcaklıkları gelecek. Daha çok iç kesimleri vuracağı görülüyor. Hava Forum sitesinde paylaşılan harita üzerinde iki sisteminde geldiği kaydedildi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara'nın güney, Orta Akdeniz’in iç, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri ile Ege Bölgesinde yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden olumsuz durumların oluşması bekleniyor.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı ile Van'ın kuzey ve doğu, Bingöl ve Muş'un kuzey çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 45°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 43°C

Az bulutlu ve açık