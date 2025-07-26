Meteoroloji tarih vererek uyardı! İkisi de çok kuvvetli vuracak… 2. dalga geliyor!

Afrika ve Basra sıcaklarının 2. dalgası geliyor. Meteoroloji pazartesi ve salı günü havanın çok sıcak olacağının altını çizdi. Bugün ise Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği aktarıldı. Sıcaklık Güney Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgesinde bunaltmayı sürdürecek.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için yapılan tahminlere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği belirtildi.
2. DALGA SICAKLIKLAR GELİYOR
Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların pazartesi ve salı günü etkisini artırması bekleniyor. Afrika ve Basra’nın 2. dalga sıcaklıkları gelecek. Daha çok iç kesimleri vuracağı görülüyor. Hava Forum sitesinde paylaşılan harita üzerinde iki sisteminde geldiği kaydedildi.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Marmara'nın güney, Orta Akdeniz’in iç, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri ile Ege Bölgesinde yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden olumsuz durumların oluşması bekleniyor.
Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı ile Van'ın kuzey ve doğu, Bingöl ve Muş'un kuzey çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 45°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 44°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 43°C
Az bulutlu ve açık