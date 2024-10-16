Meteoroloji tarih vererek uyardı! Kışlıkları hazırlayın, kar geliyor(16.10.2024)

Türkiye, yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği belirtiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son incelemesinde ülke genelinde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği bekleniyor. Soğuk havanın kuvvetli kuzeyli rüzgârlarla birlikte, gelecek hafta başına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Bugün yağışlarla beraber sıcaklık düşecek. Yarın ise Rusya'dan soğuk hava geliyor. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 17 Ekim 2024 Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerimizden başlamak üzere Ülkemiz genelinde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği ön görülüyor.

İstanbul'da güne sis ile başladı. Sis nedeniyle bazı vapu seferleri iptal edildi. Akşam saatlerinde yağış ile birlikte İstanbul'da sıcaklıkların düşeceği ve perşembe günü gündüz sıcaklığı 16 dereceye kadar düşecek.

MEVSİMİN İLK KARI DÜŞECEK

Soğuk havayla birlikte Kuzey, İç ve Doğu Bölgelerimizde yağış geçişlerinin görüleceği beklenirken, 6 ila 12 derece sıcaklık düşüşü yaşanacak. Yağışla birlikte Karadeniz'in yüksek kesimleri ve yaylaları ile Doğu Anadolu'nun Kuzey Doğusunun yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışının görüleceği aktarıldı.

ZİRAİ DON UYARISI

Meydana gelebilecek kuvvetli yağış ve fırtına ile tarımsal faaliyetler bakımından zirai don riskine karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. Sıcaklıkların gelecek hafta mevsim normallerinde olması bekleniyor.

GÜNDÜZ 16 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

İstanbul ve Bursa'da bugün kısa süreli yağmur geçişleri olacak ve karayel sert hissedilecek. İstanbul bugün 20, Perşembe 16 derece. Ankara'da da ciddi soğuma yaşanacak. Öğle 22, gece 10 derece. İzmir'de rüzgarın hızı artacak, öğle 28 derece. Bursa 21, Antalya açık 28 derece.