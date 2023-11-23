Meteoroloji tüm bölgeleri uyardı. Hafta sonu her yerde olacak

Meteoroloji’den hafta sonu için uyarı geldi. Hafta sonu İstanbul dâhil tüm yurtta yağış bekleniyor. Öte yandan İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar bekleniyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Meteoroloji tüm bölgeleri uyardı. Hafta sonu her yerde olacak

İstanbul pazar günü beklenen kar yağışı öncesi sağanak yağışla karşı karşıya. Pazar günü sıcaklıkların 8 derecelere düşeceği bildirildi.

Kış lastiği kullanma zorunluluğu 25 Kasım'a çekilmişti. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’de vatandaşlara 2 önemli uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları ile Çanakkale, Bursa, Eskişehir, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya Kesimi ile Muğla ve Aydın çevrelerinde kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Geçen hafta meteorolojik hadiseler önemliydi, yağmur vardı, kar vardı. Bunun yanında en önemli faktör fırtınaydı. Bu fırtına Karadeniz kıyısındaki limanlarda büyük hasarlar meydana getirdi. Bu seferkinde fırtına o kadar kuvvetli değil, Orta Avrupa’dan alçak basınç merkezi giriyor. Tarihi pazar günü gece saatlerinde Türkiye’yi etkisi altına almaya başlayacak” dedi.

Prof. Dr. Şen, “Cumartesi günü İstanbul’da sıcaklık 18 derece, pazar günü 8 dereceye düşecek. Ani bir düşüş meydana gelecek. İstanbul’da şehir merkezinde kar yok. Geçen ki gibi Çamlıca tepesinde, Çatalca’nın yüksek yerlerinde olacak. Bu kadar şehirleşme olmasaydı şu anda İstanbul’a Mecidiyeköy’de, Şişli’ye yoğun kar geliyor diyecektim. Ama nerelere yağacak? Civarlarında yağacak, Çatalca’da karla karışık yağmur şeklinde görülür” dedi.

“KAR YAĞMASI İÇİN -9 OLMASI LAZIM”

Prof. Dr. Şen, “İstanbul’da kar yağması için -9 olması lazım. Civarlarına kar yağacak. Nereye? Trakya’ya pazar günü yağacak. Bursa, Bilecik, Batı Karadeniz bu bölgelere kar yağışı var. İstanbul’a kuvvetli yağmur gelecek. Tepelere karla karışık yağmur yaparken, İstanbul içerisine pazar günü kuvvetli yağış getirecek”

ARAÇ SAHİPLERİNE UYARI!

Pazar günü İstanbul 8 derece. Artık kış lastiği takmaya başlamamız lazım. Sadece kar yağdığı zaman değil sıcaklığın 7 derece altına düştüğü zaman gerekli.

VATANDAŞLARA 2 ÖNEMLİ UYARI

Öte yandan Prof. Dr. Şen vatandaşları uyararak, “Pazar gününe kadar bazı yerlerde lodos var. Sobalar geri teper, kömür atıp uyumayalım. İkincisi sıcaklıklar çoğu bölgede 7 derecenin altına düşüyor. Lastiklerimizi kontrol edelim” dedi.

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