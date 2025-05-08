Meteoroloji uyardı: Balkanlardan Türkiye’ye doğru geliyor! Sıcaklıklar 15 ila 20 derece birden düşecek...

‘Kış gitti’ derken yeniden geleceği duyuruldu. Meteoroloji’nin uzun hava raporu tahminlerinde Cumartesi günü öğleden sonra Balkanlardan Trakya üzerinden yurdumuza yeni soğuk hava girişi olacak. Sıcaklıklar yer yer 15-20 derece birden düşüş yaşayacak. Yağmurun etkili olacağı belirtilirken, hatta yüksek noktalara yeniden kar taneleri düşebileceği tahmin ediliyor.
SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bugünkü tahminlerde, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Kahramanmaraş, Karaman, Yozgat, Kayseri, Sivas, Niğde, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtildi. Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
BUGÜN ÇAMUR YAĞACAK
Rüzgarın, Güney ve İç Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Güney Ege ve Batı Akdeniz’de toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağışlar görülecek. İstanbul da dahil olmak üzere, cumartesi akşamı sıcaklıklar
KIŞ GERİ GELİYOR
Uzun hava tahminlerine göre yaz havası yerini kışa bırakacak. Cumartesi günü öğleden sonra Balkanlardan Trakya üzerinden ülkemize yeni soğuk hava girişi olacak. yer yer 15-20 derece birden düşüş yaşanacak. Yağmurun ise etkili olacağı görüldü. Hatta bazı yüksek noktalarda kar tanelerinin de düşebileceği belirtildi.
Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bölge genelinin zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
EDİRNE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Güney Ege'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
MANİSA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Toroslor mevkii, Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Karaman, Yozgat, Kayseri, Sivas, Niğde çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bölge genelinin zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ÇANKIRI °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
KONYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bölge genelinin zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bölge genelinin zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
ARTVİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bölge genelinin zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
VAN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bölge genelinin zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
MARDİN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
SİİRT °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu