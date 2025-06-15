Meteoroloji uyardı: Bu illerde şemsiyenizi hazırlayın! (15 Haziran 2025)

Kaynak: İHA
Meteoroloji uyardı: Bu illerde şemsiyenizi hazırlayın! (15 Haziran 2025)

Türkiye’nin kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor! Rize ve Artvin’de kuvvetli yağmur, Ege ve Marmara’da güçlü rüzgarlar esecek. Sıcaklıkların kuzeydoğuda serin, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, yurdun kuzey kesimleri parçalı, zaman zaman çok bulutlu; Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor. Rüzgarın Marmara’nın güneyinde, Ege’de, Doğu Akdeniz’de, İç Anadolu’nun kuzeyinde ve Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Hava sıcaklığının yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyden hafif, yer yer orta kuvvette; Marmara’nın güneyinde, Ege’de, Doğu Akdeniz’de, İç Anadolu’nun kuzeyinde, Doğu Anadolu’nun batısında, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji saat vererek açıkladı: Çok kuvvetli sağanak geliyor (11 Haziran 2025)Meteoroloji saat vererek açıkladı: Çok kuvvetli sağanak geliyor (11 Haziran 2025)

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Bazı illerde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 26

İstanbul: Parçalı, zaman zaman çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32

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Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 33

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

Meteoroloji il il uyardı! Sağanak yağış bekleniyor... Bir taraf serinleyecek diğer taraf kavrulacak...Meteoroloji il il uyardı! Sağanak yağış bekleniyor... Bir taraf serinleyecek diğer taraf kavrulacak...

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