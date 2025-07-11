Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli vuracak... Bu illerde sağanak yağış bekleniyor

Poyraz ile beraber Marmara bölgesinde sıcaklıklarda düşüşler yaşandı. Dün gece İstanbul’da sıcaklık 19 derecelere kadar düştü. Ancak Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu’da sıcaklık değerleri yüksek olacak. Meteoroloji, bugün için öğle saatlerinden sonra Marmara'da çok kuvvetli rüzgarın etkili olacağının altını çizdi. Samsun, Rize Artvin, Kars ve Ardahan ile Van’ın doğu kesimlerinde ise kuvvetli yağış görülecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için yapılan tahminlere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun, Rize Artvin, Kars ve Ardahan ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor. Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Marmara'da kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Meteoroloji vatandaşları uyardı.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde olacak;

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek.

BALIKESİR 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 21°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 18°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 25°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 17°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 22°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, ilk saatlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 18°C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 21°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 19°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 21°C, 27°C

Parçalı az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 11°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 20°C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 16°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık