Meteoroloji uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor

Sıcaklıkların yurdun batı bölgelerinde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde ise mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta ortasında etkili olacak hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Tekin, temmuzda birçok ilde sıcaklık rekorları kırıldığını belirterek, "Önümüzdeki günlere bakıldığında ülkemizin batı kesimlerinde hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceğini tahmin etmekteyiz" dedi.

Hafta boyunca dar alanda yağışların görüleceğini söyleyen Tekin, yarın akşam itibarıyla Trakya, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Trabzon, Rize, Artvin ile Ardahan çevreleri ile İskenderun Körfezi'nde yağışların etkili olacağını bildirdi.

Perşembe günü İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın doğusu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ardahan, Kars, Hatay, Adana, Osmaniye çevrelerinin yağışlı geçeceğini aktaran Tekin, "Cuma ve cumartesi günü ise ülkemizin kuzey kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklar devam edecek" ifadelerini kullandı.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Başkentte yarın ve perşembe günü yağış beklenmediğini bildiren Tekin, cuma kısa süreli sağanak geçişleri olacağını söyledi.

Tekin, Ankara'da hava sıcaklıklarının perşembe ve cuma günü 33 ila 34 derece seyredeceğini belirtti.

İstanbul'da yarın akşam itibarıyla Avrupa yakasında kısa süreli yağış geçişlerinin olacağını belirten Tekin, "Perşembe ve cuma günü ise İstanbul'da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakları göreceğiz. Hava sıcaklığı 3 gün boyunca 30 ila 31 derece arasında seyredecek" diye konuştu.

İzmir'de ise yağış beklemediğini aktaran Tekin, "Önümüzdeki 3 gün boyunca kuzeyli yönlerden rüzgar kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek. Fırtınaya karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını istemekteyiz. Gün boyunca İzmir'de hava sıcaklığı 35 ila 37 derece arasında değişecek" ifadesini kullandı.