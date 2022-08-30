Kavurucu sıcaklara kanmayın çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji'nin yeni Hava Durumu raporuna göre İstanbul'da yarın kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Yarın Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor" denildi.

DOLU UYARISI

Açıklamada "Kuvvetli yağışların etkisini bölgenin batısında akşam saatlerinde, kuzey ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.