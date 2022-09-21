21 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Meteorolojiden dört bölge için yağış uyarısı

Meteorolojiden dört bölge için yağış uyarısı

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 15:04
Takip Et

Meteoroloji uyardı. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden dört bölge için yağış uyarısı
+
Aa
-

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli; Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de yarın öğle saatlerinden sonra görülecek gök gürültülü sağanağın Osmaniye çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Mersin'in doğusunun iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

İç Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli yağış

Tahminlere göre, yarın öğle saatlerinden sonra İç Anadolu'nun doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak, Sivas çevreleri ile Kayseri'nin kuzey ve doğu, Yozgat'ın doğu ve Tokat'ın güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
1
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
2
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
﻿Hadi Özışık Süleyman Soylu'nun bırakacağı tarihi açıkladı. Sedat Peker görüntülü konuşmasını ifşa etmişti
3
﻿Hadi Özışık Süleyman Soylu'nun bırakacağı tarihi açıkladı. Sedat Peker görüntülü konuşmasını ifşa etmişti
﻿Hadi Özışık Süleyman Soylu'nun bırakacağı tarihi açıkladı. Sedat Peker görüntülü konuşmasını ifşa etmişti
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
4
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
5
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
﻿Yılmaz Özdil'den Bakan Nebati'nin bir hafta daha derinlere çekilmesine neden olacak açıklama. Belgesini de yayınladı
6
﻿Yılmaz Özdil'den Bakan Nebati'nin bir hafta daha derinlere çekilmesine neden olacak açıklama. Belgesini de yayınladı
﻿Yılmaz Özdil'den Bakan Nebati'nin bir hafta daha derinlere çekilmesine neden olacak açıklama. Belgesini de yayınladı
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
7
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
﻿Helal olsun Merih Demiral
﻿Helal olsun Merih Demiral
﻿Helal olsun Merih Demiral
﻿Tüketici Hakem Heyeti başvurularında işte yeni rakam. Yönetmelik 1 Ekim'de yürürlüğe girecek
﻿Tüketici Hakem Heyeti başvurularında işte yeni rakam. Yönetmelik 1 Ekim'de yürürlüğe girecek
﻿Tüketici Hakem Heyeti başvurularında işte yeni rakam. Yönetmelik 1 Ekim'de yürürlüğe girecek
﻿12 yaşındaki oğlunu ödevini yapmadığı için yakarak öldürdü
﻿12 yaşındaki oğlunu ödevini yapmadığı için yakarak öldürdü
﻿12 yaşındaki oğlunu ödevini yapmadığı için yakarak öldürdü
﻿Gün içinde aniden halsiz düşürseniz ne anlam taşıyor?
﻿Gün içinde aniden halsiz düşürseniz ne anlam taşıyor?
﻿Gün içinde aniden halsiz düşürseniz ne anlam taşıyor?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.