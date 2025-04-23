Meteoroloji uyardı! O bölgede yaşayanlar dikkat...

Kaynak: İHA
Meteoroloji uyardı! O bölgede yaşayanlar dikkat...

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, yağışların Erzurum ve çevresinde kuvvetli olacağını ve vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini açıkladı.

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, yağışların Erzurum ve çevresinde yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğini açıkladı.

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgar güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Uzmanlar kuvvetli yağış uyarısında bulunarak "Yağışların Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dediler.

Meteoroloji uyardı! O bölgede yaşayanlar dikkat...

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