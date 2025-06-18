Meteoroloji uyardı: Türkiye’ye bir Afrika bir de Balkanlar geliyor! Bir anda sıcaklık çakılacak

Cuma günü yurdumuza 24 saatlik bir Afrika kökenli sıcak hava sistemi geliyor. Öyle ki İstanbul’da sıcaklıklar 34 derecelere kadar çıkacak. Ancak hafta sonu Balkanlar üzerinden gelecek yeni sistem ile sıcaklıklarda 10 derecelik bir düşüş bekleniyor. Meteoroloji bugün sadece Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak yağışların olacağını belirtti.
BUGÜN SAĞANAK BEKLENEN İLLER...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği aktarıldı. Hava sıcaklığının, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği aktarıldı. Rüzgârın, Marmara’nın batısında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFRİKA VE BALKANLAR YURDUMUZA GELİYOR
Türkiye’ye bir Afrika bir de Balkanlar vuracak. Cuma günü Afrika üzerinden gelecek yeni sıcak hava dalgası ile sıcaklıkların 34 dereceleri aşması bekleniyor. Hafta sonu ise Balkanlardan gelecek yeni soğuk hava sistemi ile sıcaklıklarda 10 derecelik bir çakılma bekleniyor. İstanbul’da hafta sonu sıcaklıklar 24 ila 25 derece bandına düşmesi tahmin ediliyor.
Bölgelere göre hava durumu şu şekilde oldu;
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu
KONYA °C, 28°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık