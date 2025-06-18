Meteoroloji uyardı: Türkiye’ye bir Afrika bir de Balkanlar geliyor! Bir anda sıcaklık çakılacak

Cuma günü yurdumuza 24 saatlik bir Afrika kökenli sıcak hava sistemi geliyor. Öyle ki İstanbul’da sıcaklıklar 34 derecelere kadar çıkacak. Ancak hafta sonu Balkanlar üzerinden gelecek yeni sistem ile sıcaklıklarda 10 derecelik bir düşüş bekleniyor. Meteoroloji bugün sadece Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak yağışların olacağını belirtti.

BUGÜN SAĞANAK BEKLENEN İLLER...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği aktarıldı. Hava sıcaklığının, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği aktarıldı. Rüzgârın, Marmara’nın batısında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFRİKA VE BALKANLAR YURDUMUZA GELİYOR

Türkiye’ye bir Afrika bir de Balkanlar vuracak. Cuma günü Afrika üzerinden gelecek yeni sıcak hava dalgası ile sıcaklıkların 34 dereceleri aşması bekleniyor. Hafta sonu ise Balkanlardan gelecek yeni soğuk hava sistemi ile sıcaklıklarda 10 derecelik bir çakılma bekleniyor. İstanbul’da hafta sonu sıcaklıklar 24 ila 25 derece bandına düşmesi tahmin ediliyor.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde oldu;

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu

KONYA °C, 28°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık