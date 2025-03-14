Meteoroloji uyarıyı verdi: 25 ila 30 derece birden sıcaklık düşecek, kar yağışı geliyor

Türkiye’de iklim olarak görülmemiş bir olay yaşanacak. Hafta sonu 30 derecelerin üstüne kadar çıkacak olan sıcaklıklar, pazartesi günü itibarıyla bir anda sert düşüş yaşayarak 8 derecelere kadar inecek. Pek çok ilde ise kar yağışları görülecek. İki iklim birlikte yaşanacak. Meteoroloji’nin tahmininde ise ülke genelinde bugün yağış beklenmiyor.
BUGÜN YAĞIŞ YOK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği aktarıldı. Yurdumuz genelinde mevsim normallerinin 12-15 derece üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın bugün için Marmara'nın batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olunması konusunda uyarıldı.Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
25-30 DERECE BİRDEN DÜŞÜRECEK
Ülke genelinde hafta sonu yaz havası hakim olacak. Öyle ki sıcaklıklar 30 dereceleri aşacak. Yazlık kıyafetler arka raflardan kalkacak. Ancak iklim anlamında görülmemiş bir olay yaşanacak. Yeni haftada poyraz, sıcaklıkları 25-30 derece birden düşürecek. Birçok şehirde ise ani sıcaklık düşüşü ile kar yağışları görülebilecek. Hava Forum sosyal medya hesabından da düşüşe ilişkin animasyonlu bir paylaşım geldi.
Balyozu kaldırdı, bekliyor! ???? Yeni haftada Poyraz, balyozunu sertçe vurup sıcaklıkları 25-30 derece birden düşürecek. Birçok şehir kar potasına girebilir. Gelişmeleri takip ediyoruz. Hazır mıyız? pic.twitter.com/81G0lhFgvo— Hava Forum (@HavaForum) March 13, 2025
Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 25°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu