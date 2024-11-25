Meteoroloji uyarmıştı. İstanbul Valisi Davut Gül: Vatandaşlarımız hava durumu duyurularını ve ikazları dikkate alsınlar

Vatandaşlarımızın hayatını olumsuz etkileyen kar ve buzla mücadelede, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapmamız gereken işler var. Öncesinde ise hemşerilerimize ve kurumlarımıza düşen görevler var. Vatandaşlarımız hava durumu duyurularını ve ikazları dikkate alsınlar. Mecbur olmadıkça kar yağdığında araçları ile trafiğe çıkmasınlar" dedi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD), 'Kış Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, bölge ve il müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Toplantıda İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili alınan tedbirler değerlendirildi.

'BÜTÜN KURUMLARIMIZ KAR HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI'

Toplantıda konuşan İstanbul Valisi Gül, "Bütün kurumlarımız kar hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşlarımızın hayatını olumsuz etkileyen kar ve buzla mücadelede, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapmamız gereken işler var. Öncesinde ise hemşerilerimize ve kurumlarımıza düşen görevler var. Vatandaşlarımız hava durumu duyurularını ve ikazları dikkate alsınlar. Mecbur olmadıkça kar yağdığında araçları ile trafiğe çıkmasınlar, araçla dışarı çıkma konusunda kendilerini sorgulamalarında fayda var. Kurumlardaki aksaklık diğerini de etkiliyor. Hep birlikte aynı anda hareket edeceğiz. İstanbul'umuzun genelinde 1 Aralık itibariyle kış lastiği kullanımı zorunlu. Toplu taşımanın kar yağdığında kullanılması, karla mücadelemizi rahatlatacaktır" dedi.

'MÜSAİT OTELLERDE MİSAFİR EDİYORUZ'

Dışarıda kalan evsiz vatandaşlarla ilgili konuşan Vali Gül, "Dışarıda kalan evsiz vatandaşlarımızı, 112'ye gelen taleplerle müsait otellerde misafir ediyoruz. Çatı ve bina çökmelerine karşı, ağaçların devrilmesine karşı dikkat ederek önlem alacağız. Kar yağışı olduğunda yola çıkacak TIR ve kamyonları karda şehirler arası yolculuğa çıkarmayacağız ve belirlenen tesislerde misafir edeceğiz. İnşallah, İstanbul'umuzun daha iyi bir şekilde karla mücadele etmesi için elimizden geleni yapacağız. Hepinize çalışmaları için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji'den uyarı geldi! Soğuk hava etkisini sürdürecek

Meteoroloji illere göre hava durum raporunu paylaştı: Çok kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı (25 Kasım 2024)

Konuşmaların ardından karla mücadelede alınacak tedbirler ile ilgili; AFAD İl Müdürlüğü, Afet Teknik Destek ve İkmal Grubu, Afet Ulaşım Altyapı Grubu Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Afet Güvenlik ve Trafik Grubu, Afet Enerji Grubu, Afet Tarım, Orman, Gıda, Su, Hayvancılık Grubu, Afet Arama Kurtarma Çalışma Grubu, Afet Beslenme Grubu ve Afet Sağlık Grubu tarafından sunum gerçekleştirildi.

'KARLA MÜCADELE HAZIRLIKLARINDA PERSONEL VE ARAÇ DURUMU'

İstanbul'da 2024-2025 sezonu kış tedbirleri kapsamında; karla mücadele hazırlıklarında personel ve araç durumu ise şöyle; Afet Teknik Destek ve İkmal Grubu 13 bin 998 personel, 3 bin 12 araç ve iş makinesiyle, Afet Ulaşım Altyapı Grubu Karayolları 1'inci Bölge Müdürlüğü'nce, bin 135 personel, 32 tuz deposu ve 96 bin 600 ton tuz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce 11 bin 906 personel, 3 bin 365 kar küreme ve tuzlama aracı, 254 bin 444 ton tuz kapasitesi, 106 adet tuz ikmal noktası ve toplam ise 1bin 740 tuzlu su çözeltisi ile, Afet Güvenlik ve Trafik Grubu 13 bin 78 personel ve 3 bin 790 araç ve iş makinesiyle, İl Emniyet Müdürlüğü'nde, 2 bin 346 personel ve 109 acil geçiş noktasında, Afet Enerji Grubu 3 bin 469 Personel ve 457 araç ile, Devlet Su İşleri'nde 1 greyder ve 1 yükleyici, Orman Bölge Müdürlüğü'nde 4 Greyder, 4 Operatör ile, Afet Tarım, Orman, Gıda, Su, Hayvancılık Grubu 200 Personel ve 50 Araç ile, Afet Arama Kurtarma Çalışma Grubu Turuncu Uyarıda 21 Noktada, Kırmızı Uyarıda 35 Noktada, Afet Beslenme Grubu ise 300 Personel ve 117 Araç ile olumsuz hava koşullarında hizmet sağlayacak.