Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, 'art arda geliyor' diyerek uyardı: Kuvvetli fırtına, kar ve sağanak... (19 Kasım 2024)

Meteoroloji’nin yeni raporuna göre; yurdumuza iki dalga şeklinde hava sistemi gelecek. Çarşamba’dan itibaren lodos ile birlikte 20 dereceyi aşarken, olumsuz hava koşullarını da beraberinde getirecek. İkinci dalgada ise 20 derecelere gelen sıcaklığın Cumartesi akşam, 10-15 derece ani düşüş ile 5 derecelere kadar ineceği belirtildi. Yurdun çoğu yerlerde yılın ilk karı da görülmesi bekleniyor.

LODOS YURDA GİRİŞ YAPACAK

Hafta ortasında yurdumuz yeni yağışlı hava sistemine girecek. 2 sistemli hava olayının ilki Çarşamba akşamı etkisini göstermesi bekleniyor. Lodos ile beraber çoğu yerlerde ani fırtına, kuvvetli sağanak yağış, ani su baskını ve rüzgar nedeniyle baca zehirlenmeleri konusunda uyarılar yapıldı.

SICAKLIKLAR 5 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

İkinci dalga ise hafta sonu yurda giriş yapması tahmin ediliyor. Cumartesi akşamında yurda girecek olan soğuk hava sistemi ile 17-20 derecelerde olan havanın ani sıcaklık düşüşü ile 5 derecelere kadar inmesi bekleniyor. Bu düşüş ile birlikte, kuvvetli sağanak yağış, ani su baskını ve yoğun kar yağışlarının etkili olacağı belirtildi. Yurdumuzun pek çok noktasında da yılın ilk karının düşeceği de aktarıldı.

ŞEN: ART ARDA GELİYOR

Ünlü meteoroloji uzmanı Orhan Şen, ‘art arda geliyor’ diyerek uyarılarda bulundu. Şen, “Çarşambadan itibaren 3 gün Marmara, Ege, iç Anadolu da lodos ile birlikte çatı uçmaları, ağaç devrilmelerine neden olabilir. Perşembe günü Lodos ile birlikte Batı ve iç bölgelerde sıcaklık bugüne göre 6-7 derece artacak. Cumartesi akşam ve Pazar günü hizla 10 derece azalacak. Cumartesi Marmara'dan kuvvetli yağış girecek. Bu hava iç bölgelerde gece ve pazar günü kar yağışlarına neden olabilecek. İç Anadolu, Karadeniz iç kesimleri, Marmara’nın Güney Doğusunun yüksekleri ve doğu Anadolu’da kar yağışı görülecek ve 2 gün sonra yurdu terk edecek.” dedi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan günlük son tahminlerde; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Karabük, Kastamonu, Hatay çevreleri, Antalya'nın doğu, Mersin'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması tahmin ediliyor.