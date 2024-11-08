Meteoroloji uzmanı Orhan Şen tarih verdi: Kar yağışı geliyor (8 Kasım 2024)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen tarih verdi: Kar yağışı geliyor (8 Kasım 2024)

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, yeni haftada kar yağışının hangi bölgeyi vuracağını açıkladı.

Meteoroloji, son hava tahmininde bugün yurt genelinde yağış beklenmediğini duyurdu. Uzman isim Orhan Şen de yağışsız geçeceğini belirtirken tarih verdi. Şen, hafta ortasında Anadolu’da kar yağışı görülebileceğinin altını çizdi.

MGM GÜNLÜK TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Kış ayına girdiğimiz bugünlerde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyretmeye devam ediyor. Yağışlı havayı ise pek çok şehir iple çekiyor. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM) kötü haberi verdi.

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MGM, bugün yurdun genelinde yağış görülmeyeceğini aktarırken, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini belirtti. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi yaşanması da bekleniyor.

ŞEN: ANADOLU’DA KAR YAĞIŞI GÖRÜLEBİLECEK

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, dün X hesabı üzerinden haftalık hava tahminini açıkladı. Şen, gelecek haftayı işaret ederek nerelerde yağmur ve kar görüleceğini paylaştı. Şen, “Bugün ve yarın yurtta yağış yok. Cumartesi öğleden sonra Marmara’ya hafif yağmur geliyor. Pazar, pazartesi de devam eder. Pazar pazartesi İç Anadolu, Akdeniz ve GDA (Güney Doğu Anadolu) da yağmur görülüyor. Hafta ortasında Anadolu’da kar yağışı görülebilecek, yurtta bugün ve yarın sıcaklıklar 2-3 derece artıyor.” ifadelerini kullandı.

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