Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Yağışlara aldanmayın kavurucu sıcaklara hazır olun!

İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde etkili olan sağanak yağışlar, vatandaşlara kısa süreli bir serinlik sağlarken beraberinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına da getirdi.

Meteoroloji Uzamanı Güven Özdemir

Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, sistemin Ege üzerinden Marmara’ya doğru ilerlediğini, kuzeyli rüzgarlarla birlikte gök gürültülü sağanakların bazı bölgelerde sel riskine kadar ulaştığını belirtti. Ancak bu yağışların kalıcı olmadığını vurgulayan Özdemir, cuma akşamından itibaren Marmara’da yağışların sona ereceğini, cumartesi günü yalnızca rüzgarın etkili olacağını ve pazar günü sıcaklıkların yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkacağını söyleyerek şöyle konuştu:

Marmara Bölgesi’ndeki yağışlar sevindirici bulutlu bir gökyüzü ve rüzgar var. Rüzgar çok kuvvetli esiyor. İstanbul'un ve hatta Marmara ve Trakya bölgesinin hemen hemen her bölgesinde yağış alıyor. Tabii Ege üzerinden kuvvetlenen sistem İç Ege üzerinden ve Kuzey Ege üzerinden Marmara’nın Güney kesimden de etkili olmaya başladı ve Karadeniz'e doğru bir akış söz konusu. Sistem bu şekilde giderken rüzgarlarımız kuzeyli yani poyraz şeklinde alıyoruz. Farklı bölgelerde, yerel olarak farklı ilçelerde farklı şekilde yağış almaya başladık. Gök gürültüsü sağanak şeklinde ani yağışlar alıyoruz. Bazı yerlerde sel düzeyine kadar yaklaşan bir yağış sistemi ama bu yağış İstanbul için bir can oldu. Fakat istediğimiz o etkili, kuvvetli yağışlar yok. Tabii Bursa, Yalova, Bilecik, Balıkesir, Sakarya bütün illerimizi, Tekirdağ, Kırklareli gibi illerimizi de etkili oldu. Tabii rüzgar da etkili oluyor. Rüzgar bugün ve yarın devam edecek. Rüzgar, cumartesi günü de devam edecek.

Yarın da yine rüzgar yağmurla birlikte ve gök gürültüsü ile birlikte bazı bölgelerimizde yerel olarak olacak. Yani daha çok Marmara cuma günü kuzey bölgelerinde Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz etkili olacak. Cumartesi günü sadece rüzgarını alacağız. Artık hava açacak. Pazar günü rüzgar etkisini kaybedecek. Marmara Bölgesi’nde ve diğer bölgelerde ve sıcakta zaten mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredecek. Sıcaklarla devam edeceğiz. Yani bu yağışlar maalesef Marmara Bölgesi için cuma akşamından itibaren kesilmiş olacak. Doğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz'de, İç Anadolu'nun doğusunda yağışlar bir müddet daha devam edecek. Tabii rüzgarla birlikte ama İstanbul metropolünü düşündüğümüzde cumartesi günü artık yağış yok ama rüzgar devam edecek. Pazar günü artık rüzgar da hızını kesecek. Pazar sıcaklıklarla yine boğuşmaya başlayacağız. Ağustos ayı mevsim normallerinin biraz üzerinde devam edecek maalesef.