Meteoroloji uzmanından 'su baskını' ve 'yoğun kar' uyarısı: Cuma günü Balkanlar'dan geliyor (13 Kasım 2024)

Cuma günü yurdumuzun Batı bölgelerinden başlayarak Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk hava dalgası girişi olacak. Bir çok ilde sıcaklıkların 7 ila 10 derece arasında düşüş yaşanacağı bekleniyor. Uzman isim Orhan Şen de yağışların hafta sonu kuvvetlenerek su baskını riski yapacağının altını çizerken yoğun kar yağışı uyarısında da bulundu.

BUGÜN MARMARA VE KIYI EGE’DE SAĞANAK VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM), günlük hava tahminini sitesi üzerinden açıkladı. Meteoroloji, tarafından yapılan son tahminlerde bugün yurdumuzun, batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadiseleri olacağı tahmin ediliyor.

CUMA GÜNÜ SICAKLIKLARDA DÜŞÜŞ YAŞANACAK

Bugün, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Ancak, Cuma gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği de kaydedildi. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

YOĞUN KAR VE SU BASKININA DİKKAT

Ünlü meteoroloji uzmanı Orhan Şen, X hesabı üzerinden yeni paylaşımda bulundu. Şen, Cuma gününü işaret ederek yeni soğuk hava dalgasının geleceğini açıkladı. Şen, Marmara’ya Perşembe gecesi gelecek yağışın İstanbul dahil hafta sonu kuvvetlenerek su baskını yapacak şiddette geleceği konusunda uyarıda bulundu. Şen, “Aynı zamanda İzmir dahil Ege, İç Anadolu Akdeniz’i de etkileyecek. Sıcaklık 7-8 derece düşecek. Yükseklere Karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. İstanbul 9 dereceye düşer. Uludağ’a yoğun kar yağar.” şeklinde ifadelere yer verdi.

Marmaraya Perşembe gecesi gelecek yağış İstanbul dahil Hafta sonu kuvvetlenecek ve su baskını yapacak şiddette

Yağış aynı zamanda İzmir dahil Ege İç Anadolu akdenizi de etkileyecek. Sıcaklık 7-8 derece düşecek yükseklere kky ve kar yağışı

İstanbul 9 dereceye düşer. Uludağa kar — Prof.Dr.Orhan Şen (@TemizHava) November 12, 2024