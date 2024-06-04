Meteoroloji ve Bakan saat vererek 'dışarı çıkmayın' dedi. 10 derece daha artacak

Meteoroloji ve Bakan saat vererek 'dışarı çıkmayın' dedi. 10 derece daha artacak
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Haziran ayında sıcaklar hızla arttı. Meteoroloji, bu hafta termometrelerin 40 dereceyi göreceğini bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, aşırı sıcaklar konusunda uyarılarda bulunurken, İTÜ'den Prof. Dr. Barış Önol ise, "Sıcak günlerin sonu gelmiş gibi görünmüyor, daha da sıcak günlerin bizi beklediğini gösteren işaretler var" dedi.

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Meteoroloji ve Bakan saat vererek 'dışarı çıkmayın' dedi. 10 derece daha artacak 1

Haziran ayıyla birlikte, Afrika sıcakları ülkemize de giriş yaptı. 1 Haziran itibarıyla sıcaklıklar genel olarak artmaya başladı.

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Meteoroloji ve Bakan saat vererek 'dışarı çıkmayın' dedi. 10 derece daha artacak 2

SICAKLIKLARIN 40 DERECEYİ GEÇMESİ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, bu hafta pek çok ilde termometrelerin 40 dereceyi geçmesi bekleniyor.

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Meteoroloji ve Bakan saat vererek 'dışarı çıkmayın' dedi. 10 derece daha artacak 3

SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN ARTACAK

Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıkların hafta ortasına kadar batı, iç ve güney kesimlerde 6-10 derece artmasının beklendiğini belirtti.

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Meteoroloji ve Bakan saat vererek 'dışarı çıkmayın' dedi. 10 derece daha artacak 4

SAAT 11-16 ARASINA DİKKAT

Halkın, özellikle günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısında bulundu.

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Meteoroloji ve Bakan saat vererek 'dışarı çıkmayın' dedi. 10 derece daha artacak 5

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de sıcaklıkların artacağına dair bir uyarıda bulundu. Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre ülke genelinde sıcaklıkların artacağını ve bazı illerde 40 derecenin üzerine çıkabileceğini bildirdi.

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Meteoroloji ve Bakan saat vererek 'dışarı çıkmayın' dedi. 10 derece daha artacak 6

Vatandaşlardan özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanların dikkatli olmalarını istedi ve orman yangınlarına karşı duyarlı olmalarını vurguladı.

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Meteoroloji ve Bakan saat vererek 'dışarı çıkmayın' dedi. 10 derece daha artacak 7

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Barış Önol, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nden (ECMWF) elde ettikleri verilere dayanarak Türkiye'nin sıcak hava dalgası içinde olduğunu belirtti.

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Meteoroloji ve Bakan saat vererek 'dışarı çıkmayın' dedi. 10 derece daha artacak 8

Önol, sıcaklık tahminlerini içeren grafiklerle birlikte yaptığı açıklamada, "Haziran ayının ilk haftasında 40 dereceyi aşan sıcaklıklarla karşılaşabiliriz. Sıcak günlerin sonu gelmiş gibi görünmüyor, daha da sıcak günler kapıda," dedi.

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Meteoroloji ve Bakan saat vererek 'dışarı çıkmayın' dedi. 10 derece daha artacak 9

HARİTANIN KIPKIRMIZI OLDUĞU DETAYI GÖZLERDEN KAÇMADI

Önol paylaştığı haritaya bakıldığında haritanın özellikle Marmara çevresinin kıpkırmızı olduğu görüldü.

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Meteoroloji ve Bakan saat vererek 'dışarı çıkmayın' dedi. 10 derece daha artacak 10

Meteorolojinin paylaştığı 3 günlük hava tahmin raporları ise şu şekilde:

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Meteoroloji ve Bakan saat vererek 'dışarı çıkmayın' dedi. 10 derece daha artacak 11
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Meteoroloji ve Bakan saat vererek 'dışarı çıkmayın' dedi. 10 derece daha artacak 12
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