Meteoroloji ve Bakan saat vererek 'dışarı çıkmayın' dedi. 10 derece daha artacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de sıcaklıkların artacağına dair bir uyarıda bulundu. Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre ülke genelinde sıcaklıkların artacağını ve bazı illerde 40 derecenin üzerine çıkabileceğini bildirdi.