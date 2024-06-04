Meteoroloji ve Bakan saat vererek 'dışarı çıkmayın' dedi. 10 derece daha artacak
Meteoroloji ve Bakan saat vererek 'dışarı çıkmayın' dedi. 10 derece daha artacak
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Haziran ayında sıcaklar hızla arttı. Meteoroloji, bu hafta termometrelerin 40 dereceyi göreceğini bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, aşırı sıcaklar konusunda uyarılarda bulunurken, İTÜ'den Prof. Dr. Barış Önol ise, "Sıcak günlerin sonu gelmiş gibi görünmüyor, daha da sıcak günlerin bizi beklediğini gösteren işaretler var" dedi.