Meteoroloji ve valilikten art arda uyarı

Vali Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; ilimiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının daha da artacağı öngörülmektedir. Artan sıcaklıklar, orman yangınlarına karşı hassas olan Muğla'da ciddi bir risk teşkil etmektedir. Bu nedenle, vatandaşlarımızın orman yangınlarına karşı duyarlı olması büyük önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızdan, Valiliğimizce yasaklanan ormanlık alanlara girmemeleri, kesinlikle anız yakmamaları, bağ, bahçe ve sera temizlik işlerinde ateş kullanımından kaçınmaları, yol kenarlarına yangına sebep olabilecek çöp, sigara izmariti gibi maddeleri bırakmamaları, uyarılara dikkat etmeleri ve görülen olumsuzlukları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeleri konusunda duyarlı ve dikkatli olmalarını rica ediyorum" dedi.