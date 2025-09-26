Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat!

Balkanlar üzerinden yeni soğuk hava sistemi yurda giriş yaptı. Başta İstanbul olmak üzere Marmara ve Karadeniz genelinde cuma ve hafta sonu çok serin olacak. Sıcaklıklarda 3 ila 5 derece düşüş bekleniyor. Meteoroloji il il uyararak yeni tahminlerini paylaştı. Meteoroloji; Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova için bugün sarı kodlu uyarı verdi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için gerçekleştirilen tahminlerde; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Sinop, Tokat ve Artvin çevreleri, Balıkesir’in ve Kastamonu'nun kuzeyi ile Çanakkale’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği aktarıldı. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi yaşanacak. Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı aktarılıyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik yaşanmayacak.

11 İL İÇİN FIRTINA UYARISI

Son tahminlere göre bugün; rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek. Bu noktada 11 il için vatandaşlar fırtına konusunda uyarıldı. Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova için bugün sarı kodlu uyarı verildi.

İKİ İLDE KUVVETLİ YAĞIŞ

Yağışların, Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

HAFTA SONU PLANI OLANLAR DİKKAT!

Hafta sonu da aynı şekilde fırtınalı havanın Marmara’da etkili olması tahmin ediliyor. Sıcaklıkların gündüzleri 20 dereceleri göreceği geceleri ise 13 derecelere kadar sert düşüş yaşanacağı aktarılıyor. Hafta sonu dışarıda planı olanların ise fırtına konusunda dikkat etmesi gerekiyor.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri, Balıkesir’in kuzeyi ile Çanakkale’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, yer yer 70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, kuzeyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, yer yer 70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor

ANKARA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu kıyıları ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ARTVİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 32°C

Az bulutlu ve açık