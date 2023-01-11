11 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Meteoroloji'den 11 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı

Meteoroloji'den 11 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü "turuncu" ve "sarı" kod uyarısında bulundu. İzmir ve Antalya'nın da aralarında olduğu 11 kentte sağanak ve fırtına bekleniyor.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 05:33
Takip Et

Meteoroloji'den 11 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı

Meteoroloji'den 11 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı
+
Aa
-

Bugün birçok ilde kuvvetli rüzgar ve kuvvetli yağış etkili olacak.

Meteoroloji yayımladığı haritayla 7 kenti turuncu, 4 kenti de sarı kodla uyardı.

Turuncu kodla uyarılan iller: İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Burdur, Isparta, Antalya

Sarı kodla uyarılan iller: Balıkesir, Kütahya, Uşak, Denizli

Meteoroloji'den 11 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı

Yetkililer vatandaşları, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

TURUNCU KOD UYARISI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

SARI KOD UYARISI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
1
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
2
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
3
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
4
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
﻿Mehmet Barlas'tan sürpriz yazı. DEVA Parti'sinin son anda kiminle ittifak yapacağını yazdı
5
﻿Mehmet Barlas'tan sürpriz yazı. DEVA Parti'sinin son anda kiminle ittifak yapacağını yazdı
﻿Mehmet Barlas'tan sürpriz yazı. DEVA Parti'sinin son anda kiminle ittifak yapacağını yazdı
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
6
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
﻿Erken seçim için tarih verildi. Cumhur İttifakı'ndan seçim açıklaması
7
﻿Erken seçim için tarih verildi. Cumhur İttifakı'ndan seçim açıklaması
﻿Erken seçim için tarih verildi. Cumhur İttifakı'ndan seçim açıklaması
﻿Erzincan Otlukbeli SYDV 16 işçi alacak
﻿Erzincan Otlukbeli SYDV 16 işçi alacak
﻿Erzincan Otlukbeli SYDV 16 işçi alacak
﻿Ofisinde 'gizli belgelerin' bulunmasına ilişkin Biden'dan açıklama: Şaşırdım
﻿Ofisinde 'gizli belgelerin' bulunmasına ilişkin Biden'dan açıklama: Şaşırdım
﻿Ofisinde 'gizli belgelerin' bulunmasına ilişkin Biden'dan açıklama: Şaşırdım
﻿Meteoroloji'den 11 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı
﻿Meteoroloji'den 11 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı
﻿Meteoroloji'den 11 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı
﻿Maltepe’de gecekondu yangını: Alevler geceyi aydınlattı
﻿Maltepe’de gecekondu yangını: Alevler geceyi aydınlattı
﻿Maltepe’de gecekondu yangını: Alevler geceyi aydınlattı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.