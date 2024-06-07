Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli yağış uyarısı! Sel, sağanak, yıldırım ve dolu…

Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli yağış uyarısı! Sel, sağanak, yıldırım ve dolu…
Düzenleme: Kaynak: AA

İç Anadolu ve Marmara'nın güneyindeki on üç il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı verildi.

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Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli yağış uyarısı! Sel, sağanak, yıldırım ve dolu… 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, bugün öğleden sonra Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Konya'nın kuzey ve batısı,

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Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli yağış uyarısı! Sel, sağanak, yıldırım ve dolu… 2

Çorum, Bolu'nun güneyi, Manisa'nın doğusu, Kütahya, Balıkesir'in güneydoğusu ve Bursa'nın güney bölgelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

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Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli yağış uyarısı! Sel, sağanak, yıldırım ve dolu… 3

Ayrıca, sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ani rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuz hava olayları nedeniyle ulaşımda aksamalar olabileceği için vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

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Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli yağış uyarısı! Sel, sağanak, yıldırım ve dolu… 4

Bölgelerimizde Hava Durumu:

Marmara: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması öngörülüyor.

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Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli yağış uyarısı! Sel, sağanak, yıldırım ve dolu… 5

• Edirne: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 35°C

• İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 30°C

• Kırklareli: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 31°C

Kocaeli: Parçalı bulutlu, sıcaklık 30°C

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Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli yağış uyarısı! Sel, sağanak, yıldırım ve dolu… 6

Ege: Parçalı bulutlu, öğleden sonra Kuzey ve İç Ege'nin yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerindeki yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli yağış uyarısı! Sel, sağanak, yıldırım ve dolu… 7

• Afyonkarahisar: Parçalı bulutlu, öğleden sonra yer yer çok bulutlu ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 28°C

• Denizli: Parçalı bulutlu, öğleden sonra yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 37°C

• İzmir: Parçalı bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 36°C

• Manisa: Parçalı bulutlu, öğleden sonra yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 35°C

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Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli yağış uyarısı! Sel, sağanak, yıldırım ve dolu… 8

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Toroslar Mevkiinin yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

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Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli yağış uyarısı! Sel, sağanak, yıldırım ve dolu… 9

• Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 42°C

• Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 39°C

• Hatay: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 40°C

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Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli yağış uyarısı! Sel, sağanak, yıldırım ve dolu… 10

İç Anadolu: Parçalı bulutlu, öğleden sonra (Yozgat ve Sivas hariç) bölgenin yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, bölgenin kuzeybatısında yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli yağış uyarısı! Sel, sağanak, yıldırım ve dolu… 11

• Ankara: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yer yer çok bulutlu ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 30°C

• Çankırı: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yer yer çok bulutlu ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 32°C

• Eskişehir: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yer yer çok bulutlu ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 27°C

• Konya: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 31°C

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Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli yağış uyarısı! Sel, sağanak, yıldırım ve dolu… 12

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli yağış uyarısı! Sel, sağanak, yıldırım ve dolu… 13

• Bolu: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 28°C

• Düzce: Parçalı bulutlu, sıcaklık 31°C

• Sinop: Parçalı bulutlu, sıcaklık 27°C

• Zonguldak: Parçalı bulutlu, sıcaklık 26°C

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Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli yağış uyarısı! Sel, sağanak, yıldırım ve dolu… 14

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli yağış uyarısı! Sel, sağanak, yıldırım ve dolu… 15

• Amasya: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 32°C

• Artvin: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 26°C

• Tokat: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 30°C

• Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 25°C

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Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli yağış uyarısı! Sel, sağanak, yıldırım ve dolu… 16

Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra bölgenin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli yağış uyarısı! Sel, sağanak, yıldırım ve dolu… 17

• Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 25°C

• Kars: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 25°C

• Malatya: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 35°C

• Van: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 26°C

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Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli yağış uyarısı! Sel, sağanak, yıldırım ve dolu… 18

Güneydoğu Anadolu: Genellikle az bulutlu olması bekleniyor.

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Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli yağış uyarısı! Sel, sağanak, yıldırım ve dolu… 19

• Diyarbakır: Az bulutlu, sıcaklık 29°C

• Gaziantep: Az bulutlu, sıcaklık 39°C

• **Siirt

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Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli yağış uyarısı! Sel, sağanak, yıldırım ve dolu… 20
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Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli yağış uyarısı! Sel, sağanak, yıldırım ve dolu… 21
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Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli yağış uyarısı! Sel, sağanak, yıldırım ve dolu… 22
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Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli yağış uyarısı! Sel, sağanak, yıldırım ve dolu… 23
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Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli yağış uyarısı! Sel, sağanak, yıldırım ve dolu… 24
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