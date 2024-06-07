Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli yağış uyarısı! Sel, sağanak, yıldırım ve dolu…

• Ankara: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yer yer çok bulutlu ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 30°C

• Çankırı: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yer yer çok bulutlu ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 32°C

• Eskişehir: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yer yer çok bulutlu ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 27°C

• Konya: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 31°C