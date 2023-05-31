Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu uyarı. Bu sene yaz hiç gelmeyecek gibi

Meteoroloji, 13 kent için sarı kodlu uyarı yaparken, Edirne, Tekirdağ, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana’nın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini duyurdu.

Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu uyarı. Bu sene yaz hiç gelmeyecek gibi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Edirne, Tekirdağ, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana’nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların İç Ege, Göller Yöresi, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Yozgat, Sinop ve Samsun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, iç ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ’DEN YAPILAN UYARILAR

1. Yerel Kuvvetli Yağış Uyarısı

Yağışların; İç Ege, Göller Yöresi, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Yozgat, Sinop ve Samsun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

2. Sarı Kodla Uyarı Yapılan İller

Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Uşak

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