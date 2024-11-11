Meteoroloji'den 2 il için kar yağışı uyarısı

Kaynak: İHA
Meteoroloji'den 2 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji, Erzincan ve Erzurum'un yüksek kesimleri için kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Erzincan, Erzurum ve çevresinde aralıklı yağmur, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak. Sabah ve akşam saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

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