Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) internet sitesinde yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporunu güncellerken, 15 Aralık ve 16 Aralık tarihlerinde 21 şehirde hafif ve orta şiddette kar yağışı görüleceği uyarısında bulundu.

PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Yapılan ölçümlere göre oluşturulan tahminlerde kar yağışı pazar sabahı Kafkaslar üzerinden Türkiye'ye giriş yapacak. Pazar günü yalnızca Ardahan, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt ile sınırlı olacak kar yağışları, haftanın ilk günü itibarıyla çevre şehirlerde de etkisini hissettirecek.

Türkiye'nin Batı kesimlerine kadar yönelecek karlı hava dalgası, Bolu'da da yüksek kesimlerin beyaza bürünmesine neden olacak.

MGM'nin haritasına göre pazartesi ve salı günlerinde kar yağışı beklenen 21 şehir şu şekilde:

- Bolu

- Kastamonu

- Çankırı

- Yozgat

- Niğde

- Kayseri

- Tokat

- Sivas

- Gümüşhane

- Erzincan

- Bayburt

- Bingöl

- Erzurum

- Muş

- Bitlis

- Artvin

- Nevşehir

- Hakkari

- Van

- Ağrı

- Iğdır