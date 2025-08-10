Meteorolojiden 3 il için sel uyarısı

Yurdun büyük bölümü kavurucu sıcaklıklarla mücade ederken, Karadeniz Bölgesi için peş peşe sel uyarıları gelmeye devam ediyor.

Son olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Giresun, Trabzon ve Rize için sel, su baskını, yıldırım uyarısı yapılırken, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

MGM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Doğu Karadeniz'de Yerel Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de halen yer yer devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ilçeleri ile Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama Zamanı: 09.08.2025 22:20

Bitiş Zamanı: 10.08.2025 10:00"