Meteoroloji'den 36 il için kritik uyarı! Yağmur şiddetli geliyor (30 Kasım 2024)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, ülkemizin batı bölgelerinde hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Kıyı Ege, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi beklenirken, diğer bölgelerde hava genellikle az bulutlu olacak. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde ise buzlanma ve don olaylarının yanı sıra yer yer pus ve sis oluşabileceği tahmin ediliyor.

Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıklar, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde ise normallerine yakın seyredecek.

Rüzgar: Çoğunlukla kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Edirne ve Çanakkale çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir.

Çanakkale 11°C - 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.

Edirne 8°C - 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı.

İstanbul 8°C - 15°C: Parçalı bulutlu.

Kocaelİ 7°C - 16°C: Parçalı bulutlu.

EGE

Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Kıyı kesimlerde yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde ise pus, sis, buzlanma ve don görülebilir.

Afyonkarahisar 0°C - 9°C: Parçalı ve az bulutlu.

Denizli 5°C - 19°C: Parçalı ve az bulutlu.

İzmir 10°C - 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Manisa 7°C - 19°C: Parçalı ve çok bulutlu.

AKDENİZ

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. İç ve yüksek kesimlerde pus, yer yer sis, buzlanma ve don görülebilir.

Adana 3°C - 18°C: Az bulutlu.

Antalya 10°C - 20°C: Az bulutlu.

Hatay 3°C - 15°C: Az bulutlu.

Mersin 7°C - 18°C: Az bulutlu.

İÇ ANADOLU

Bölge genelinde az bulutlu bir hava hakim. Pus, sis, buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmeli.

Ankara 1°C - 7°C: Az bulutlu.

Eskişehir 0°C - 9°C: Az bulutlu.

Konya -1°C - 8°C: Az bulutlu.

Yozgat -4°C - 1°C: Az bulutlu.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. İç kesimlerde pus, sis, buzlanma ve don görülebilir.

Bolu -3°C - 10°C: Parçalı ve az bulutlu.

Düzce 3°C - 15°C: Parçalı ve az bulutlu.

Kastamonu -3°C - 4°C: Parçalı ve az bulutlu.

Zonguldak 6°C - 14°C: Parçalı ve az bulutlu.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. İç kesimlerde pus, sis, buzlanma ve don etkili olabilir.

Amasya 0°C - 7°C: Parçalı ve az bulutlu.

Samsun 6°C - 14°C: Parçalı ve az bulutlu.

Tokat -1°C - 3°C: Parçalı ve az bulutlu.

Trabzon 7°C - 13°C: Parçalı ve az bulutlu.

DOĞU ANADOLU

Bölge genelinde az bulutlu bir hava hakim. Pus, sis, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalı.

ERZURUM -19°C - -5°C: Az bulutlu.

Kars -11°C - 2°C: Az bulutlu.

Malatya -6°C - 4°C: Az bulutlu.

Van -5°C - 5°C: Az bulutlu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge genelinde az bulutlu bir hava bekleniyor. Kuzeydoğuda pus, sis, buzlanma ve don görülebilir.

Diyarbakır -2°C - 11°C: Az bulutlu.

Gaziantep -1°C - 13°C: Az bulutlu.

Siirt -1°C - 10°C: Az bulutlu.

Şanlıurfa 3°C - 13°C: Az bulutlu.