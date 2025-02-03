Meteoroloji’den 4 il için kritik uyarı! Karla karışık yağmur geliyor ( 3 Şubat 2025)

Kaynak: ANKA
Meteoroloji’den 4 il için kritik uyarı! Karla karışık yağmur geliyor ( 3 Şubat 2025)

Meteoroloji’nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Samsun, İzmir ve Ordu’da yağmur; Kütahya’da ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji’nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Samsun, İzmir ve Ordu’da yağmur; Kütahya’da ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre, Marmara, Karadeniz ile Samsun, Kütahya çevreleri İzmir'in kuzey kesimleri ve Ordu'nun batı ilçelerinin yağmurlu, gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunuyor.

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Öte yandan, rüzgarın genellikle güney, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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MGM, kuvvetli rüzgar, sis ile buzlanma ve çığ hadiselerinin neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji'den kritik uyarı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Göz gözü görmeyecek (2 Şubat 2025)Meteoroloji'den kritik uyarı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Göz gözü görmeyecek (2 Şubat 2025)

Hava sıcaklıkları Ankara’da en yüksek 12, en düşük 0; İstanbul’da en yüksek 12, en düşük 4; İzmir’de en yüksek 17, en düşük 8 derece olacak.

Meteoroloji’den 4 il için kritik uyarı! Karla karışık yağmur geliyor ( 3 Şubat 2025)

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