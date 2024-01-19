Meteoroloji’den 4 il için yeni uyarı geldi. Yarın çok kuvvetli yağış bekleniyor

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın bölgede beklenen yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini artıracak.

İstanbul, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'nde kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur ve sağanak şeklinde olacağı öngörülüyor.

Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak olarak başlayacak yağışların zamanla havanın soğuması ile birlikte kuvvetli karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Açıklamada sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağışla birlikte kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile kar yağışı beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.