Meteoroloji'den 41 kente sarı kodlu uyarı

Türkiye'nin meteorolojik durumu hakkında en son verilere göre, ülkenin kuzey, iç ve batı bölgeleri parçalı ve yer yer yoğun bulut örtüsü altında kalacak. Özellikle Marmara'nın güney ve doğu kesimleri, İç Ege, Akdeniz'in iç alanları, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz bölgesinin iç kısımları, Rize, Ardahan, Kars ve Trabzon'un doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü yağışların etkisi altında olacak.

Diğer yandan, ülkenin geri kalan kısımlarının genellikle az bulutlu ve açık bir havanın hakim olması öngörülüyor. Kastamonu, Çorum, Çankırı ve İstanbul'un çevre ilçeleri ile Kırıkkale'nin kuzey bölümleri ve Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde ise yağışların yer yer kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Rüzgar konusunda ise, Marmara'nın güneybatısında ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden esen rüzgarların saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli bir şekilde esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor; mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi tahmin edilen sıcaklıkların, yurt genelinde hissedilmesi muhtemel. Rüzgarlar genel olarak kuzey yönlerden esecek olup, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusu gibi bölgelerde güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey yönlerden kuvvetli rüzgarların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarılarına dikkat edilmesi gerekiyor. Kastamonu, Çorum, Çankırı, İstanbul ve çevresi ile Kırıkkale'nin kuzey bölümleri ve Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması önem taşıyor. Ayrıca, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgarlar da dikkate alınarak, bu bölgelerde yaşayanların ve seyahat edeceklerin tedbirli olmaları öneriliyor.