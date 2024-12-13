Meteorolojiden 5 il için fırtına uyarısı (13 Aralık 2024)

Düzenleme: Kaynak: İHA
Meteorolojiden 5 il için fırtına uyarısı (13 Aralık 2024)

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Rüzgarın, bugün (Cuma) akşam saatlerinden sonra bölge genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat), yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

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Beklendiği yer Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Adıyaman'ın kuzey kesimleridir. Kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına ( 40-80 km/saat,) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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