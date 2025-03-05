Meteorolojiden 5 il için kritik uyarı: Risk yüksek

Kaynak: İHA
Meteorolojiden 5 il için kritik uyarı: Risk yüksek

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için çığ uyarısında bulunarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için çığ uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölge genelinde hava sıcaklıklarının normalleri üzerinde seyredeceğinden bölgenin özellikle yüksek dağlık ve dik yamaçlarında çığ riskinin yüksek olduğu değerlendirilmektedir. Çığ tehlikesi ile beraber ani kar erimesine bağlı olarak sel ve su baskını, ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir. Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

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