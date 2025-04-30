Meteorolojiden 5 il için sağanak ve fırtına uyarısı: Sel ve hortum tehlikesi (30 Nisan 2025)

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, bu akşamdan itibaren Doğu Akdeniz’de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu.

Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş’ın batı ilçelerinde (Türkoğlu, Göksun, Andırın) yerel olarak etkili olacak yağışların, yarın akşam saatlerine kadar ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu, kuvvetli rüzgâr ve kıyılarda hortum riski oluşturabileceği belirtildi.

Vatandaşlar, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırıldı.

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Ayrıca, Doğu Akdeniz’de fırtına uyarısı yapıldı. Bölgenin batısında bu akşamdan itibaren doğu ve kuzeydoğudan 50-75 km/saat hızla esecek fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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