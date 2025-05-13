Meteorolojiden 5 il için uyarı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Meteorolojiden 5 il için uyarı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü; Elazığ, Bingöl, Tunceli, Malatya ve Adıyaman için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde (Gölbaşı, Tut, Sincik, Çelikhan, Gerger) yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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