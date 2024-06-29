Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu raporuna göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu bölgeleri parçalı bulutlanma ile karşı karşıya kalacak.

İZMİR, BURSA, AYDIN, BALIKESİR, ÇANAKKALE VE MANİSA İÇİN SARI KODLU UYARI GELDİ

Özellikle Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi, Kırklareli ve İstanbul'un Karadeniz sahil şeridi, Denizli, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara'nın güney bölgeleri, Sinop, Samsun, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı ve Van'ın doğu kesimlerinde yer yer sağanak yağışlar ve gök gürültülü fırtınalar bekleniyor. Diğer yandan, ülkenin geri kalan kısımlarında hafif bulutlu bir hava hakim olacak. Rüzgarın ise Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden eserek kuvvetini artırması ve 50 ila 80 km/saat hızında fırtınalar oluşturması öngörülüyor. Vatandaşların, olası ani hava değişikliklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları tavsiye edilmektedir.

Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarken, diğer alanlarda normal seviyelerde seyretmesi öngörülüyor. Rüzgar durumuna gelince, genel olarak kuzey yönlerden esen rüzgarın hafif ve zaman zaman orta şiddette olması, ancak Marmara ve Kuzey Ege bölgelerinde saatte 50 ila 80 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

Özellikle Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esen rüzgarın kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (saatte 50-70, kısa süreliğine 80 kilometre) olması muhtemel olduğundan, bu durumun ulaşım kesintilerine ve çatı uçmaları gibi olumsuz etkilere yol açabileceği konusunda dikkatli olunması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulanıyor. Vatandaşların bu tür olumsuz hava koşullarına karşı uyanık ve hazırlıklı olmaları önem taşımaktadır.