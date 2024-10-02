Meteorolojiden 7 il için sarı ve turuncu kodlu alarm. Sağanak esir alacak

Doğu Anadolu’da Hava Durumu
Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, 14°C
Kars: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, 15°C
Malatya: Parçalı bulutlu, 23°C
Van: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, 21°C