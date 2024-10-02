Meteorolojiden 7 il için sarı ve turuncu kodlu alarm. Sağanak esir alacak

Meteorolojiden 7 il için sarı ve turuncu kodlu alarm. Sağanak esir alacak
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin kuzey ve doğu bölgelerinde etkili olacak sağanak yağışlar ve fırtınalar konusunda uyarıda bulundu. Son rapora göre, Bolu, Sinop, Bartın, Düzce, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük illerinde kuvvetli sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. Vatandaşların tedbirli olmaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları önemle vurgulandı.

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Meteorolojiden 7 il için sarı ve turuncu kodlu alarm. Sağanak esir alacak 1

AFAD’ın turuncu kodlu uyarısının ardından Zonguldak’ta gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, kent genelinde su taşkınlarına neden oldu. Kozlu sahil yolu su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı ve sürücüler zor anlar yaşadı.

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Meteorolojiden 7 il için sarı ve turuncu kodlu alarm. Sağanak esir alacak 2

Denizlerde oluşan dev dalgalar, kıyılarda 4 metreye kadar yükseldi. Gökgöl Mağarası, aşırı yağış nedeniyle bir günlüğüne ziyarete kapatıldı. Ayrıca motosikletlerin trafiğe çıkması yasaklandı. 20 kent için yeni yağış uyarıları yapıldı.

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Meteorolojiden 7 il için sarı ve turuncu kodlu alarm. Sağanak esir alacak 3

Bartın’da Sel Tehlikesi

Bartın’da şiddetli yağışlar nedeniyle Bartın Irmağı’nın taşma riski ortaya çıktı. Olası taşkına karşı kum dolu çuvallarla bariyerler oluşturulurken, yetkililer bölge halkını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Meteorolojiden 7 il için sarı ve turuncu kodlu alarm. Sağanak esir alacak 4

Valilikten Kritik Uyarılar

Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, sel ve heyelan riski olan bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. “Heyelan ve taşkın riski olan yerlerde yaşayanların güvenli bölgelere taşındığını teyit ettik. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamalı. Ani yağışlar, küçük derelerde sel riskini artırabilir. Tedbirli olunmasını istiyoruz” dedi.

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Meteorolojiden 7 il için sarı ve turuncu kodlu alarm. Sağanak esir alacak 5

Bolu’da İlk Kar Yağışı Başladı

Bolu’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Kartalkaya Kayak Merkezi’nde etkili olan kar yağışı, doğa severler tarafından ilgiyle karşılandı.

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Meteorolojiden 7 il için sarı ve turuncu kodlu alarm. Sağanak esir alacak 6

20 Kent İçin Yeni Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz bölgelerinde şiddetli yağışlar bekleniyor. Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde kuvvetli yağışların devam edeceği tahmin ediliyor. Ayrıca Sivas, Sakarya ve Hatay gibi illerde de gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

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Meteorolojiden 7 il için sarı ve turuncu kodlu alarm. Sağanak esir alacak 7

Hava Durumu ve Uyarılar

Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde 3-5 derece artacağı öngörülürken, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Meteoroloji, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

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Meteorolojiden 7 il için sarı ve turuncu kodlu alarm. Sağanak esir alacak 8

Meteoroloji 7 İl İçin Uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sakarya, Sivas ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteorolojiden 7 il için sarı ve turuncu kodlu alarm. Sağanak esir alacak 9

Kuvvetli Yağış Uyarısı

Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde ilk saatlerde yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor. Bu nedenle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Meteorolojiden 7 il için sarı ve turuncu kodlu alarm. Sağanak esir alacak 10

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgarın yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Bu bölgelerde de ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

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Meteorolojiden 7 il için sarı ve turuncu kodlu alarm. Sağanak esir alacak 11

Bölgelerimizde Hava Durumu

Marmara Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, doğu kesimlerde yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Sakarya çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Edirne: Parçalı ve az bulutlu, 25°C

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, 22°C

Kırklareli: Parçalı ve az bulutlu, 23°C

Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, 22°C

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Meteorolojiden 7 il için sarı ve turuncu kodlu alarm. Sağanak esir alacak 12

Ege Bölgesi

Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. İlk saatlerde iç kesimlerde yer yer parçalı bulutlu hava görülecek.

Afyonkarahisar: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, 20°C

İzmir: Az bulutlu ve açık, 27°C

Manisa: Az bulutlu, 27°C

Muğla: Az bulutlu ve açık, 28°C

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Meteorolojiden 7 il için sarı ve turuncu kodlu alarm. Sağanak esir alacak 13

Akdeniz Bölgesi

Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Doğu kesimlerde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Hatay çevrelerinde ise ilk saatlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Adana: Parçalı ve az bulutlu, 29°C

Antalya: Az bulutlu ve açık, 29°C

Hatay: Parçalı bulutlu, ilk saatlerde yerel sağanak yağışlı, 28°C

Isparta: Az bulutlu, 24°C

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Meteorolojiden 7 il için sarı ve turuncu kodlu alarm. Sağanak esir alacak 14

İç Anadolu’da Hava Durumu

Parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. İlk saatlerde Sivas çevrelerinde yağmur görülecek.

Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, 19°C

Çankırı: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, 18°C

Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, 18°C

Konya: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, 20°C

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Meteorolojiden 7 il için sarı ve turuncu kodlu alarm. Sağanak esir alacak 15

Batı Karadeniz’de Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, 16°C

Düzce: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, 20°C

Sinop: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, 25°C

Zonguldak: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor, 17°C

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Meteorolojiden 7 il için sarı ve turuncu kodlu alarm. Sağanak esir alacak 16

Orta ve Doğu Karadeniz’de Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz’de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Amasya: Parçalı ve çok bulutlu, 22°C

Artvin: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, 17°C

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, 25°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, 23°C

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Meteorolojiden 7 il için sarı ve turuncu kodlu alarm. Sağanak esir alacak 17

Doğu Anadolu’da Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, 14°C

Kars: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, 15°C

Malatya: Parçalı bulutlu, 23°C

Van: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, 21°C

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Meteorolojiden 7 il için sarı ve turuncu kodlu alarm. Sağanak esir alacak 18

Güneydoğu Anadolu’da Hava Durumu

Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, 26°C

Gaziantep: Parçalı ve az bulutlu, 27°C

Siirt: Parçalı ve az bulutlu, 26°C

Şanlıurfa: Parçalı ve az bulutlu, 28°C

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