Meteorolojiden 7 il için sarı ve turuncu kodlu alarm. Sağanak esir alacak

Batı Karadeniz’de Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, 16°C

Düzce: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, 20°C

Sinop: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, 25°C

Zonguldak: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor, 17°C