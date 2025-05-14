Meteoroloji’den 8 il için uyarı! Çok kuvvetli geliyor. Ani sel ve su baskınlarına dikkat (14 Mayıs 2025)

Kaynak: ANKA
Meteoroloji’den 8 il için uyarı! Çok kuvvetli geliyor. Ani sel ve su baskınlarına dikkat (14 Mayıs 2025)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, bugün Adana, Çankırı, Kırıkkale, Bingöl, Mardin, Batman, Siirt ve Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre, Kırklareli, Afyonkarahisar, Denizli ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların, Adana, Çankırı, Kırıkkale, Bingöl, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Öte yandan, sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da pus ve yer yer sis bekleniyor.

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MGM, rüzgarın genellikle kuzey, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak eseceğini bildirdi.

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MGM, kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

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Hava sıcaklıkları Ankara’da en yüksek 18, en düşük 7; İstanbul’da en yüksek 19, en düşük 9; İzmir’de en yüksek 25, en düşük 14 derece olacak.

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Meteoroloji’den 8 il için uyarı! Çok kuvvetli geliyor. Ani sel ve su baskınlarına dikkat (14 Mayıs 2025)

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