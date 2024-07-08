Meteorolojiden 8 şehir için 'sel felaketi' uyarısı. Alarma geçildi

Türkiye'de yaz yağmurları bazı illerde sel felaketine neden oldu. Ordu ve Muş'ta gerçekleşen sel felaketinde sulara kapılan iki kişi yaşamını yitirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de son hava tahminini paylaştı. Yapılan tahminlere göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Bingöl ve Muş'un kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

TOPRAK ZEMİNİ GEVŞEDİ

Bu yerlerde sel felaketinden sonra toprak zeminin gevşediği ve yeni sağanaklara karşı daha hassas hale geldiği ifade ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları için uyardı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada

"09.07.2024 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Bingöl'ün ve Muş'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun'da yaşanan sağanak yağışta mahsur kalan 34 vatandaşın güvenlikli alanlara tahliye edildiğini duyurdu.